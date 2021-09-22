Набиуллина увидела риск для России скатиться на задворки мировой экономики

В России есть много плохо влияющих на окружающую среду предприятий, при этом инвесторы и кредиторы все больше обращают внимание на уровень экологичности компании. На фоне этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина увидела для страны риски «смещения к периферии мировой экономики», передает РИА Новости.

Материалы по теме Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно? Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?

По ее словам, климатические риски все сильнее влияют на российскую экономику. Если вовремя не заняться эти вопросом, то можно скатиться на задворки мировой экономики. ЦБ в 2022 году планирует выпустить рекомендации по учету климатических рисков финорганизациями.

«Характер нашей экономики связан с большим количеством так называемых коричневых предприятий. Важно здесь не отстать, потому что в мире, где уровень экологичности предприятий станет скоро одним из основных факторов при принятии решений инвесторов, мы просто потеряем конкурентные преимущества», — подчеркнула Набиуллина. Она отметила, что энергопереход для страны будет непростым.

Быстрые темпы энергоперехода могут вызвать снижение объема российских резервов ниже критической отметки уже в начале 2030-х годов, заявил ранее замминистра финансов Владимир Колычев.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в сентябре отмечал, что тенденции по переходу к зеленой экономике создадут риски для доходной базы бюджетной системы России уже в ближайшие десять лет.