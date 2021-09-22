В «зеленых» инвестициях увидели мировую угрозу

Банк международных расчетов (BIS) предупредил о том, что быстрые темы роста «зеленых» инвестиций могут оказаться мировой угрозой и рискуют привести к образованию пузыря на фондовом рынке, сообщает Bloomberg.

Соотношение цены и прибыли на акцию энергетических компаний находится на высоком уровне, что вызывает беспокойство аналитиков, которые увидели в этом опасность. «Из-за очень быстрого роста нового класса активов на рынке может возникнуть пузырь» –– считают аналитики из BIS Сирио Арамонте и Анна Забай.

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Эксперты отмечают, что активы, связанные с фундаментальными экономическими и социальными трансформациями, могут значительно измениться в цене после первоначального всплеска интереса. Из-за этого в прошлом, например, образовался пузырь доткомов.

Рынок ESG-инвестиций составил 35 триллионов долларов в 2020 году. По словам аналитиков, оценки таких компаний могут быть завышены. Эксперты считают важным не только оценить выгоды от финансирования энергетического перехода, но также проанализировать финансовые риски, которые могут возникнуть в результате изменения портфелей инвесторов.

Инвесторы энергетических компаний начали уделять пристальное внимание вопросам экологии. Так, акционеры BP и Shell потребовали от компаний сокращения вредных выбросов. Это происходит в преддверии ноябрьского международного саммита по вопросам климата, где страны должны будут согласовать свои действия по борьбе с изменениями климата.

