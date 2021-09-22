В Петербург прибыла первая советская атомная субмарина

Первая атомная подводная лодка (АПЛ) СССР прибыла в Санкт-Петербург. Субмарина К-3 «Ленинский комсомол» пройдет реставрацию. После этого К-3 разместят в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов». Об этом сообщает «Российская газета».

Специалисты выведут субмарину из плавучего дока «Свияга». После этого подводную лодку превратят в центральный экспонат «Острова фортов». Как сообщает ТАСС, ранее на «Северной верфи» уже начали реализацию проекта по превращению АПЛ в музейный экспонат.

Так, в Музее военно-морской славы в Кронштадте необходимо подготовить бетонное основание, на котором будет установлена АПЛ. После этого специалисты отреставрируют легкий корпус и внутренние части субмарины.

Подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» проекта 627 «Кит» является первой советской атомной подводной лодкой. В августе 1957 года К-3 спустили на воду. «Ленинский комсомол» вывели из состава Северного флота в 1991 году. Изначально лодку планировали превратить в плавучий музей, но позже было принято решение об утилизации К-3. В 2015 году стало известно, что субмарину удастся сохранить в качестве музейного экспоната.

Ранее представитель Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Андрей Баранов рассказал об особенностях российских субмарин типа «Варшавянка».