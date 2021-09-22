МВД заказало разработку искусственного интеллекта для поиска маньяков

IT-подразделение МВД России заказало исследование, результат которого позволит с помощью анализа оставленного на месте преступления генетического материала определять пол, возраст, цвет глаз и телосложение преступника. Об этом в среду, 22 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, созданием сервисов искусственного интеллекта для поиска убийц займется Центр генетики и репродуктивной медицины «Генетико». Сумма контракта составила 8,8 миллиона рублей. Искусственный интеллект планируют обучить на больших объемах данных с кодами ДНК.

Подрядчику нужно будет определить, имеется ли возможность у искусственного интеллекта устанавливать цвет кожи, глаз и другие фенотипические признаки с помощью анализа генетического материала, оставленного злоумышленником. Взявшейся за выполнение заказа компании предстоит проанализировать отечественный и зарубежный опыт использования геномной информации при раскрытии преступлений.

16 сентября 2020 года сообщалось, что МВД России запросило 55 миллиардов рублей на проект поиска маньяков с использованием искусственного интеллекта. Специальное программное обеспечение должно позволить автоматически выявлять признаки серийных и взаимосвязанных преступлений. Сейчас правоохранители выявляют серийных убийц вручную.