Полиция будет выявлять серийных преступников с помощью нейросети

МВД намерено реализовать проект по внедрению искусственного интеллекта, с помощью которого полиция будет выявлять серийных преступников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы группы.

Планируется, что нейросеть будет использоваться в специальном программном обеспечении. В частности, оно позволит автоматически выявлять признаки серийных и взаимосвязанных преступлений, а также определять внешность преступников по биоматериалу, полученному с мест преступлений.

Как отмечает издание, технически возможность внедрить такой метод уже есть. Однако на данный момент в России слишком маленькая база геномных данных для анализа.

Проект был представлен на стратегической сессии по искусственному интеллекту для руководителей цифровой трансформации федеральных ведомств 12 ноября. Провел ее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он рассказал, что по итогам сессии министерство должно обеспечить детализацию мероприятий инициатив по внедрению этого решения.

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