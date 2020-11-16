МВД запросило миллиарды на искусственный интеллект для поиска маньяков в России

МВД России запросило 55 миллиардов рублей на проект поиска маньяков с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает «КП» в своем Telegram-канале.

Планируется, что нейросеть будет использоваться в специальном программном обеспечении. В частности, оно позволит автоматически выявлять признаки серийных и взаимосвязанных преступлений, а также определять внешность преступников по биоматериалу, полученному с мест преступлений. Сейчас правоохранители выявляют серийных убийц вручную.

МВД планирует внедрить новые технологии в ближайшие два года. Разработать техзадания должны частные разработчики, для этого нужны 55 миллиардов рублей.

Ранее 16 ноября сообщалось, что российская полиция представила проект по внедрению искусственного интеллекта в работу правоохранительных органов.