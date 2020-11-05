Российский композитор оценил способность нейросети писать музыку

Композитор Александр Чернаков в программе Metametrica Pop на YouTube-канале Metametrica оценил способность нейросети писать музыку. По его словам, компьютер может помочь в этом процессе, но вложить в произведение душу — никогда.

«Сочинить музыку — это соединить ноты, вдохнуть в них душу, а этого компьютер не может сделать. Он может нам помогать, какие-то производить операции, но не сможет сочинить настоящую музыку никогда», — заявил автор.

По словам Чернакова, в России много композиторов, и каждый год из консерваторий выпускаются дипломированные специалисты.

Он отметил, что достижением для классического музыканта является выступление в Большом зале Московской консерватории. «Или оперу в Большом театре услышать свою, увидеть постановку», — добавил Чернаков.