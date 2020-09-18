Композитор Челобанов вспомнил про первый секс с Пугачевой

Российский композитор Сергей Челобанов в эфире программы «Судьба человека» вспомнил про первый секс с певицей Аллой Пугачевой. Запись передачи опубликована на сайте канала «Россия 1».

«В ночь с 1990 на 1991 год мы познакомились. Она меня пригласила к себе в квартиру, послушав первые мои песни. Я не ожидал ничего такого — где Пугачева и где я», — рассказал музыкант. Он заявил, что обязан артистке своим имиджем.

По словам Челобанова, в квартире у исполнительницы они выпили, а затем начали танцевать. Композитор признался, что плохо помнит подробности той ночи. «Я подумал, а чего робеть-то. Пусть робеют маленькие девочки. Наутро проснулся в губной помаде. Она осталась после танца, видимо», — сказал музыкант.

Он отметил, что ни он, ни Пугачева не поняли, что произошло. «Хорошо, что произошло. Мне очень нравилось», — добавил Челобанов.

На момент встречи с композитором артистка была замужем за своим концертным директором Евгением Болдиным. Челобанов также был женат.