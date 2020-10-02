Умер лауреат премии «Шансон года» Александр Кальянов

Умер Александр Кальянов, советский и российский звукорежиссер, композитор и трехкратный лауреат премии «Шансон года». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила певица Алла Пугачева.

«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его», — написала Пугачева. Известному шансонье было 73 года.

Александр Кальянов родился 26 августа 1947 года в городе Унеча Брянской области. Его родители были учителями городской средней школы. С ранних лет увлекался музыкой, но поступил в Таганрогский радиотехнический институт. С 1978 года работал звукорежиссером во Дворце спорта в Казани. Сотрудничал с группами «Красные маки», «Феникс» и Аллой Пугачевой.

В середине 1980-х на репетиционной базе Пугачевой в «Олимпийском» организовал одну из первых частных студий звукозаписи в Москве «Тон-сервис», где записывали песни многие звезды российской и зарубежной эстрады. В 1988 году Кальянов дебютировал как певец на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой с песней «Старое кафе». Гастролировал по России, странам СНГ и за рубежом.