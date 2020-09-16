Стала известна новая дата оперы «Королевские игры» в Москве

Стала известна новая дата «Королевских игр» — оперы для драматического театра «Ленком» в двух частях по мотивам пьесы Максвелла Андерсона «1000 дней Анны Болейн». Об этом сообщается на сайте Moscow Show.

Спектакль покажут 6 октября, начало — в 19:00 в Московском художественном академическом театре им. Горького. Судя по сайту учреждения, большинство билетов продано.

Изначально спектакль должны были показать 7 апреля, однако в этот период в столице действовал режим ограничений, введенный для борьбы с коронавирусом.

Сюжет сочинения драматурга Григория Горина и композитора Шандора Каллоша связан с жизнью английского короля Генриха VIII. Режиссеры — Марк Захаров и Юрий Махаев, в ролях — Виктор Речман, Павел Капитонов, Елена Степанова, Олег Кныш, Екатерина Мигицко, Алексей Скуратов и другие.