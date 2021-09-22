Сильнейшее за полтора века землетрясение повредило несколько зданий в Австралии

В австралийском штате Виктория произошло сильнейщее за полтора века землетрясение, сообщает ТАСС. По данным сейсмологов, магнитуда подземных толчков достигла шести. Видеозапись последствий публикует Telegram-канал «360tv».

На кадрах виден перекресток в городе Мельбурн, на одной из сторон которого частично разрушено здание. У него отлетела часть кровли и стен, на земле лежат обломки кирпичей.

Один из пользователей Twitter в момент землетрясения занимался спортом у себя дома и снимал себя на видео. Благодаря этому, мужчине удалось запечатлеть момент удара и свою первую реакцию.

Власти Мельбурна эвакуировали жителей высотных домов в центре города, есть также сообщения о незначительных повреждениях зданий и дорог на улицах города.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в горах в 180 километрах к востоку от города, его очаг залегал на глубине десять километров. Первые подземные толчки 6 были зафиксированы в 09:15 по местному времени (02:15 мск). По данным сейсмологов, землетрясение длилось около 15-20 секунд и есть вероятность, что за ним моет последовать еще одно, более сильное.

В марте 2021 года на Камчатке за одну ночь произошло десять землетрясений. По данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, они имели магнитуду 3,8 до 5,9. Самое сильное землетрясение произошло ночью в 135 километрах от села Эссо. Большая часть землетрясений зафиксирована в районе Камчатского залива.