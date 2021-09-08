Полтора миллиона человек остались без света из-за землетрясения в Мексике

Около 1,6 миллиона человек остались без электричества после землетрясения в Мексике

Около 1,6 миллиона человек остались без электричества после землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную комиссию по электричеству.

Речь идет о населении в Мехико, штатах Мехико, Герреро, Морелосе и Оахаке. Отмечается, что без света остались примерно 13 процентов от общего числа потребителей электроэнергии. Сейчас специалисты стараются восстановить электроснабжение.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло вечером 7 сентября на юго-западе Мексики в штате Герреро. В течение еще полутора часов следовали толчки меньшей силы. По предварительным данным, погиб один человек, серьезных разрушений нет.

14 августа у берегов Гаити было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. Землетрясение произошло в 15 часов 29 минут по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к северу от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине десяти километров.