На Гаити зафиксировали землетрясение

Геологическая служба США зафиксировала у берегов Гаити землетрясение магнитудой 7. Об этом сообщается на сайте Калифорнийского центра водных наук USGS.

По информации издания, землетрясение произошло в 15 часов 29 минут по московскому времени. Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к северу от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях в связи с происшествием не поступало. Данных об угрозе цунами нет.

Ранее землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Аляски. Его зафиксировали в 117 километрах к юго-востоку от Перривилл. Очаг залегал на глубине 21 километр. Данных об угрозе цунами нет.

Землетрясение около побережья Аляски также случилось в конце июля. Сообщалось, что оно стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года. Геологическая служба США уточнила, что магнитуда подземных толчков достигала 8,2. Далее последовало множество афтершоков.

