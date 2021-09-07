Число жертв землетрясения на Гаити возросло

Число погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 2248 человек

Число погибших в результате землетрясения на Гаити, произошедшего 14 августа, возросло и составило 2248 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление гражданской защиты республики.

По данным ведомства, в результате природной катастрофы пострадали 12 763 человека. Еще 329 человек числятся пропавшими без вести. Более 53 тысяч зданий в регионе разрушены полностью, более 83 тысяч — частично.

14 августа у берегов Гаити было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2 балла. Землетрясение произошло в 15 часов 29 минут по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к северу от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине десяти километров.