У берегов Вануату объявили угрозу цунами из-за землетрясения

Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 6,8 у берегов Вануату

У берегов Вануату в Атлантическом океане произошло землетрясения магнитудой 6,8. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Сообщается, что после землетрясения была объявлена угроза цунами. Сейсмологи спрогнозировали вероятность возникновения волн цунами в пределах 300 километров от эпицентра у берегов Вануату.

Уточняется, что землетрясение было зафиксировано в 10.10 по времени UTC (13.10 мск).Эпицентр находился в 20 километрах от ближайшего города Порт-Олри и в 346 километрах от столицы государства города Порт-Вила. Очаг залегал на глубине 91 километра.

По информации источника, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 7,2 балла, которое произошло 14 августа у берегов Гаити. По данным агентства Reuters, число жертв землетрясения приблизилось к двум тысячам.