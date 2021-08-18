Мир
 
Последние новости
Союзники США решили пересмотреть роль Штатов в мире после ухода из Афганистана
Армения согласилась возобновить переговоры по Карабаху с Азербайджаном
Нурмагомедов оценил следующего соперника Федора Емельяненко
Китай заставит богатых платить
Рейс из Москвы приземлился в аэропорту Кабула
Похитившие 50 миллионов рублей у пенсионеров члены банды задержаны
Белорусский банк лишился карт Visa из-за санкций США
Талибы взорвали статую своего давнего врага
Советник Кадырова назвал талибов красавчиками
В России вернутся к обсуждению советского мегапроекта
Новости партнеров
Прослушать новость

У берегов Вануату объявили угрозу цунами из-за землетрясения

Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 6,8 у берегов Вануату
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Phil Noble / Reuters

У берегов Вануату в Атлантическом океане произошло землетрясения магнитудой 6,8. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Сообщается, что после землетрясения была объявлена угроза цунами. Сейсмологи спрогнозировали вероятность возникновения волн цунами в пределах 300 километров от эпицентра у берегов Вануату.

Уточняется, что землетрясение было зафиксировано в 10.10 по времени UTC (13.10 мск).Эпицентр находился в 20 километрах от ближайшего города Порт-Олри и в 346 километрах от столицы государства города Порт-Вила. Очаг залегал на глубине 91 километра.

По информации источника, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 7,2 балла, которое произошло 14 августа у берегов Гаити. По данным агентства Reuters, число жертв землетрясения приблизилось к двум тысячам.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Число жертв землетрясения в Гаити увеличилось
У берегов Аляски произошло землетрясение
️Землетрясение на Аляске стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года