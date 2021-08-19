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Число погибших во время землетрясения на Гаити превысило 2 тысячи

Во время землетрясения на Гаити погибли 2189 человек
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Фото: RICARDO ARDUENGO / Reuters

Число погибших во время землетрясения на Гаити, произошедшего 14 августа, превысило 2 тысячи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление гражданской защиты республики.

Согласно данным ведомства, 2189 человек погибли в результате природной катастрофы, более 12 тысяч жителей страны получили ранения. Отмечается, что при этом более 100 тысяч зданий были разрушены частично или полностью, спасатели на данный момент продолжают поиски выживших под завалами.

Ранее сообщалось, что гуманитарным миссиям на Гаити пришлось приостанавливать работу из-за сильнейшего тропического шторма. В результате землетрясения несколько крупных больниц обрушились, и теперь врачам приходится работать в импровизированных палатках на улице.

14 августа у берегов Гаити было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2 балла. Землетрясение произошло в 15 часов 29 минут по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к северу от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине десяти километров.

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