Названо предположительное число жертв землетрясения на Гаити

Геологическая служба США насчитала несколько тысяч жертв землетрясения на Гаити

Число погибших из-за землетрясения на Гаити может достигать нескольких тысяч человек, а пострадавших — десятков тысяч. Предположительное число жертв назвала Геологическая служба США (USGS). Об этом сообщает РИА Новости.

Прогноз был сделан в результате анализа данных о плотности населения, сейсмоустойчивости попавших в зону землетрясения зданий и изучении последствий подобных катастроф.

В 15 часов 29 минут по московскому времени Геологическая служба США зафиксировала у берегов Гаити землетрясение магнитудой 7. Очаг залегал на глубине 10 километров, эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к северу от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип.

Ранее стало известно, что Геологическая служба США зафиксировала землетрясение у берегов штата Аляска, в 117 километрах к юго-востоку от Перривилл.