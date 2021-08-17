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Число погибших во время землетрясения на Гаити увеличилось

Во время землетрясения на Гаити погибли 1419 человек
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Фото: RICARDO ARDUENGO / Reuters

Число жертв во время землетрясения магнитудой 7,2 балла на Гаити выросло до 1419. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что число погибших из-за землетрясения на Гаити может достигать нескольких тысяч человек, а пострадавших — десятков тысяч.

14 августа у берегов Гаити было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2 балла. Землетрясение произошло в 15 часов 29 минут по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к северу от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине десяти километров.

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