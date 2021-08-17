Число погибших во время землетрясения на Гаити увеличилось

Число жертв во время землетрясения магнитудой 7,2 балла на Гаити выросло до 1419. Об этом сообщает Associated Press.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что число погибших из-за землетрясения на Гаити может достигать нескольких тысяч человек, а пострадавших — десятков тысяч.
14 августа у берегов Гаити было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2 балла. Землетрясение произошло в 15 часов 29 минут по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к северу от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине десяти километров.