Более 200 человек стали жертвами землетрясения на Гаити

На Гаити число жертв землетрясения превысило 200, сообщает ТАСС со ссылкой на управления гражданской защиты республики.

По последним данным, число жертв землетрясения увеличилось и составило 227. Кроме того, зафиксированы сотни раненых и пропавших без вести. «Первые операции, проведенные спасателями и гражданами, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых», — сообщили в ведомстве.

В 15 часов 29 минут по московскому времени Геологическая служба США зафиксировала у берегов Гаити землетрясение магнитудой семь. Очаг был зафиксирован на глубине 10 километров, эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к северу от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип.

По данным службы, число погибших из-за землетрясения на Гаити может достигать нескольких тысяч человек, а пострадавших — десятков тысяч. Прогноз был сделан в результате анализа данных о плотности населения, сейсмоустойчивости попавших в зону землетрясения зданий и изучении последствий подобных катастроф.