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Более 200 человек стали жертвами землетрясения на Гаити

Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 227
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Фото: Reuters

На Гаити число жертв землетрясения превысило 200, сообщает ТАСС со ссылкой на управления гражданской защиты республики.

По последним данным, число жертв землетрясения увеличилось и составило 227. Кроме того, зафиксированы сотни раненых и пропавших без вести. «Первые операции, проведенные спасателями и гражданами, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых», — сообщили в ведомстве.

В 15 часов 29 минут по московскому времени Геологическая служба США зафиксировала у берегов Гаити землетрясение магнитудой семь. Очаг был зафиксирован на глубине 10 километров, эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к северу от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип.

По данным службы, число погибших из-за землетрясения на Гаити может достигать нескольких тысяч человек, а пострадавших — десятков тысяч. Прогноз был сделан в результате анализа данных о плотности населения, сейсмоустойчивости попавших в зону землетрясения зданий и изучении последствий подобных катастроф.

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