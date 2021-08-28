Первый самолет с гуманитарной помощью из России прибыл на Гаити

На Гаити приземлился первый российский самолет с гуманитарным грузом для пострадавших от мощного землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Венесуэле и Республике Гаити по совместительству Сергея Мелик-Багдасарова.

Он подчеркнул, что оказание помощи проходит в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на ЧС. По словам дипломата, груз в Порт-о-Пренсе встречал почетный консул России в Республике Гаити Вильхелм Лемке.

Мелик-Багдасаров также добавил, что в ближайшие дни на остров ожидается прибытие второго российского рейса. Он уточнил, что планируется поставка двух травматических модулей, которые способны удовлетворить острые медицинские потребности Гаити в проведении хирургических операций различной степени тяжести.

14 августа у берегов Гаити было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2 балла. Эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к северу от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине десяти километров. В результате ЧС погибло свыше двух тысяч человек, более 12 тысяч получили ранения.