Женщину застрелили из ружья в московском подъезде

В московском подъезде обнаружили тело женщины с огнестрельными ранениями головы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«В подъезде жилого дома, расположенного по улице 2-й Владимирской в городе Москве, обнаружено тело женщины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти в виде нескольких огнестрельных ранений в области головы», — сказала она.

По предварительной версии следствия, женщину убил бывший свекр 1955 года рождения из-за разногласий в вопросе раздела имущества с его сыном.

Иванова заявила, что криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, в ходе осмотра обнаружено и изъято орудие преступления. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в центре Москвы зарезали врача. По данным СКР, вечером 13 сентября 22-летний уроженец Иркутской области в состоянии алкогольного опьянения на Большом Краснохолмском мосту поругался с 66-летним мужчиной. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему удары ножом, от которых тот скончался на месте преступления. Погибший — врач-рентгенолог высшей категории, кандидат медицинских наук.