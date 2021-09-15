Мужчина обнаружил окровавленное тело умершего во время пересадки волос друга

Уроженец Турции из Италии Ибрагим Гюль умер во время простой операции по пересадке волос при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Daily Mail.
28-летний Гюль вместе с женой и ребенком переехал из Стамбула в Италию и открыл свою парикмахерскую. В четверг, 9 сентября, он поехал в Стамбул, чтобы купить необходимые принадлежности для парикмахерской, и решил заодно сделать операцию по пересадке волос. Он планировал закончить все дела за несколько дней и вернуться к семье.
Операцию назначили на субботу, 11 сентября. Вскоре жене Гюля позвонили из больницы и сообщили, что он умер от сердечного приступа перед процедурой пересадки волос. Женщина попросила друга и бывшего коллегу Гюля Дилека Озбека, который находился в Стамбуле, разобраться в случившемся. Мужчина отправился в морг, где обнаружил окровавленное тело друга.
«Жена Ибрагима позвонила мне в субботу около пяти часов вечера. Она сказала, что у Ибрагима случился сердечный приступ, и попросила меня поехать к нему в больницу. Я поехал к нему в морг, где обнаружил его тело, завернутое в простыню, пропитанную кровью», — сказал Озбек. Полиция Стамбула начала расследование причины смерти Гюля и подтвердила, что врач Мехмет Албайрак, руководивший операцией, был задержан и будет оставаться под стражей до завершения расследования.
По словам врача, осложнения во время операции возникли из-за проблем со здоровьем, о которых пациент не сообщил заранее.
В начале августа сообщалось, что во время обучения на медицинском факультете нигерийского Университета Калабара 26-летний Энья Эгбе обнаружил тело пропавшего друга на одном из занятий по анатомии. На груди умершего было два пулевых ранения.