Мужчина обнаружил окровавленное тело умершего во время пересадки волос друга

Daily Mail: тело умершего во время пересадки волос мужчины нашли в крови в Стамбуле

Уроженец Турции из Италии Ибрагим Гюль умер во время простой операции по пересадке волос при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Daily Mail.

28-летний Гюль вместе с женой и ребенком переехал из Стамбула в Италию и открыл свою парикмахерскую. В четверг, 9 сентября, он поехал в Стамбул, чтобы купить необходимые принадлежности для парикмахерской, и решил заодно сделать операцию по пересадке волос. Он планировал закончить все дела за несколько дней и вернуться к семье.

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Операцию назначили на субботу, 11 сентября. Вскоре жене Гюля позвонили из больницы и сообщили, что он умер от сердечного приступа перед процедурой пересадки волос. Женщина попросила друга и бывшего коллегу Гюля Дилека Озбека, который находился в Стамбуле, разобраться в случившемся. Мужчина отправился в морг, где обнаружил окровавленное тело друга.

«Жена Ибрагима позвонила мне в субботу около пяти часов вечера. Она сказала, что у Ибрагима случился сердечный приступ, и попросила меня поехать к нему в больницу. Я поехал к нему в морг, где обнаружил его тело, завернутое в простыню, пропитанную кровью», — сказал Озбек. Полиция Стамбула начала расследование причины смерти Гюля и подтвердила, что врач Мехмет Албайрак, руководивший операцией, был задержан и будет оставаться под стражей до завершения расследования.

По словам врача, осложнения во время операции возникли из-за проблем со здоровьем, о которых пациент не сообщил заранее.

В начале августа сообщалось, что во время обучения на медицинском факультете нигерийского Университета Калабара 26-летний Энья Эгбе обнаружил тело пропавшего друга на одном из занятий по анатомии. На груди умершего было два пулевых ранения.