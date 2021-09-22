Иностранцы оценили наряд украинской актрисы на Неделе моды в Лондоне

Иностранцы оценили образ украинской и французской актрисы Ольги Куриленко, в котором она посетила показ модного дома Richard Quinn. Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.

41-летняя знаменитость стала гостьей мероприятия, которое состоялось в рамках Недели моды в Лондоне. Фотографы запечатлели ее в белом платье длины макси из тюля на лямках, которое украшено разноцветными аппликациями в виде цветов, растений и птиц. Подол вещи также оформлен блестящими пайетками.

В качестве обуви Куриленко выбрала босоножки бежевого цвета. Ее образ дополнили несколько украшений: тонкая цепочка с подвеской на шее, серьги-гвоздики, кольцо и небольшой клатч в тон платья. Волосы актрисы собраны в высокий хвост, а на ее лицо нанесен нюдовый макияж.

Читатели издания восхитились внешним видом Куриленко, о чем они принялись писать в комментариях под опубликованными снимками. «Красивое платье», «Выглядит очень красиво, такая худая», «Ольга выглядит очень молодо — прекрасная кожа», «Красотка, и платье шикарное», «Какая же красивая женщина», «Просто лучшая», — высказывались они.

Ранее журналист Хейли Ричардсон также оценил наряд президента России Владимира Путина в тайге. Папарацци засняли главу государства в Сибири в охотничьем комплекте из овчины, белой водолазки и меховых оленьих ботинок. Авторы материала предположили, что наряд президента эксклюзивно создали в «Мастерской кожи и меха», находящейся в Санкт-Петербурге.