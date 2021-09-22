На Украине отказались разрывать отношения с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не собирается разрывать дипломатические отношения с Москвой из-за выборов в Госдуму в Крыму и на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Его слова приводит ТАСС.

«Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу», — сказал министр, отметив, что разрыв дипломатических отношений — это высшая мера наказания для России.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада отказалась признать результаты выборов в Госдуму, которые проходили в России с 17 по 19 сентября. Согласно постановлению, выборы прошли на «временно оккупированных территориях» Украины, то есть в Крыму, что говорит о нарушении Россией норм международного права.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.