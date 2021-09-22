Фанаты не узнали Селену Гомес на новых фото и обругали ее за лишний вес

Фанаты не узнали американскую певицу и актрису Селену Гомес на новых снимках и обругали ее за лишний вес. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци сфотографировали 29-летнюю знаменитость, когда она покидала мексиканскую закусочную в Лос-Анджелесе. Гомес запечатлели в укороченном сером свитшоте, оголяющем ее живот, черных джоггерах и сандалиях того же цвета с белыми полосками. Она вышла на улицу с распущенными волосами и без макияжа.

Читатели издания принялись обсуждать изменения во внешности певицы. «Социальные сети и рекламные фотографии Селены — иллюзия», «Она потолстела», «Это точно Селена?», «Боже, она беременна?», «Ей нужна помощь», «Бедная девочка очень плохо выглядит», — высказывались они.

В июле фигура Селены Гомес в новой фотосессии в бикини вызвала споры в сети. Знаменитость снялась для собственной линии купальников в сотрудничестве с брендом La Mariette. Например, на одном из фото она запечатлена в полный рост на фоне водопада с распущенными волосами и в бикини с завязками под грудью. «Она всегда была такой крупной?» — негодовали комментаторы.