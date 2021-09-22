Названы главные получатели денег из российского бюджета

Счетная палата назвала самые затратные разделы в бюджете России в 2021 году. Большая часть денег ушла на пенсии россиян, говорится в документе ведомства.
Главной статьей расходов уже шесть лет является социальная политика. С 1 января по 1 августа по этому разделу получилось израсходовать чуть больше половины выделенных средств — 3,717 триллиона рублей из 6 триллионов рублей запланированных. Из них на пенсии, по данным Счетной палаты, было потрачено 1,772 триллиона рублей.
На втором месте по уровню расходов оказалась «Национальная экономика» (было израсходовано 1,743 триллиона). На третьем — «Общегосударственные вопросы», куда входит, например, финансирование органов власти, судебной системы, выборов, а также резервные фонды президента и правительства.
Среди ведомств больше всех денег израсходовало Министерство финансов — 4 триллиона рублей из 7,3 трлн запланированных к началу августа.
Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9 процента. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. В 2022 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера окажется 18 521 рубль, в 2023-м неработающие пенсионеры будут получать 19 477 рублей, в 2024 году — 20 469 рублей.
Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что цель государства — создание условий, при которых граждане выйдут на пенсию с накоплениями. Государственную поддержку людей, вышедших на пенсию, Швецов назвал социализмом и призвал трансформировать советское сознание российского общества.