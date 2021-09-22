Названы главные получатели денег из российского бюджета

Счетная палата сообщила, что больше всего денег из бюджета ушло на пенсии

Счетная палата назвала самые затратные разделы в бюджете России в 2021 году. Большая часть денег ушла на пенсии россиян, говорится в документе ведомства.

Главной статьей расходов уже шесть лет является социальная политика. С 1 января по 1 августа по этому разделу получилось израсходовать чуть больше половины выделенных средств — 3,717 триллиона рублей из 6 триллионов рублей запланированных. Из них на пенсии, по данным Счетной палаты, было потрачено 1,772 триллиона рублей.

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На втором месте по уровню расходов оказалась «Национальная экономика» (было израсходовано 1,743 триллиона). На третьем — «Общегосударственные вопросы», куда входит, например, финансирование органов власти, судебной системы, выборов, а также резервные фонды президента и правительства.

Среди ведомств больше всех денег израсходовало Министерство финансов — 4 триллиона рублей из 7,3 трлн запланированных к началу августа.

Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9 процента. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. В 2022 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера окажется 18 521 рубль, в 2023-м неработающие пенсионеры будут получать 19 477 рублей, в 2024 году — 20 469 рублей.

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