США помогут Украине в расследовании покушения на советника Зеленского

Заместитель главы МВД Украины Евгений Енин заявил, что Киев получил от США подтверждение о готовности помочь в обеспечении максимально оперативного раследования дела о покушении на советника президента Сергея Шефира. Его слова приводит РИА Новости.

«Буквально этим вечером мы получили подтверждение от наших американских коллег о готовности предоставить помощь», — сказал замглавы ведомства.

Ранее он сообщил, что совершивший покушение на советника президента Украины Владимира Зеленского стрелял оружием с патронами из Венгрии. По его словам, сейчас МВД пытается установить возможные временные рамки их ввоза в Украину и производителя. Он не исключил, что пули попали в страну как контрабанда.

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Шефир рассказал, что целью устроивших на него покушение был подрыв морально-психологического состояния Владимира Зеленского.