В МВД рассказали об оружии совершившего покушение на советника Зеленского

Замглавы МВД Украины Евгений Енин рассказал, что неизвестный, который совершил покушение на советника президента страны Сергея Шефира, стрелял оружием с патронами из Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не производятся в Украине и фактически почти не использовались в Украине», — сказал Енин. По его словам, сейчас МВД пытается установить возможные временные рамки их ввоза в Украину и производителя. Он не исключил, что пули попали в страну как контрабанда.

Ранеее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что найти заказчиков и исполнителей покушения на Шефира практически невозможно, однако правоохранительные органы будут действовать бескомпромиссно и приложат все усилия в расследовании покушения. Глава государства посоветовал обратить внимание на риторику некоторых украинских СМИ, чьи позиции по инциденту совпадают с российскими медиа.

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Шефир рассказал, что целью устроивших на него покушение был подрыв морально-психологического состояния Владимира Зеленского.