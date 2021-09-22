Врачи оценили состояние пострадавшего при стрельбе шофера советника Зеленского

Состояние получившего три пулевых ранения шофера советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, на которого совершили покушение, в данный момент оценивается как стабильное. Об этом сообщил Игорь Семенов, главный врач больницы «Феофания», куда был доставлен пострадавший, передает Telegram-канал «Страна.ua».

По словам доктора, Александр Иванько находится в отделении интенсивной терапии, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. При этом, подчеркнул Семенов, водитель советника поступил в больницу после стрельбы с определенным диагнозом, но озвучить его пока нельзя из-за тайны следствия.

«Могу только сказать, что все ранения Иванько получил в область ног», — отметил главврач медицинского учреждения. Он также добавил, что водителя доставили на скорой помощи, самого Шефира с ним не было.

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Шефир рассказал, что после начала стрельбы водитель смог доехать до ближайшей заправки и вызвать полицию и скорую. Он добавил, что целью устроивших на него покушение был подрыв морально-психологического состояния Владимира Зеленского.

Зеленский заявил, что не знает, кто стоял за атакой. При этом советник главы его офиса Михаил Подоляк предположил, что нападение могло быть связано с борьбой украинского лидера против олигархов. При этом источник в президентской партии «Слуга народа» рассказал, что между Зеленским и Шефиром произошла крупная ссора из-за закона об олигархах.