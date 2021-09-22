Российская авиакомпания разрешила перевозить животных на пассажирских креслах

Пассажирам российской авиакомпании «Ютэйр» разрешили брать с собой в салон воздушного судна кошек и собак. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что к перевозке на пассажирских креслах допускаются животные, путешествующие с хозяевами. Питомцы без сопровождения транспортируются в качестве груза. При этом размещение зверей в салоне самолета разрешено только в мягкой переноске с доступом воздуха и крепким замком.

Вес сумки вместе со зверем должен составлять не более десяти килограммов. Размер переноски установлен не более 55х40х25 сантиметров, чтобы при необходимости была возможность безопасно разместить ее под сидением впередистоящего кресла. Исключение составляют собаки-проводники слепых или глухих путешественников. Они должны находиться на задних рядах салона у ног владельца.

Также отмечается, что для транспортировки питомцев в качестве ручной клади туристы обязаны заблаговременно проинформировать об этом авиакомпанию или агента по продаже перевозок, но не позднее, чем за 48 часов до времени вылета рейса.

Ранее в сентябре стало известно, что состоятельные путешественники начали чаще путешествовать с животными на частных самолетах. Так, в период с 2019 по 2021 год количество богатых туристов, совершающих поездки с домашними любимцами, увеличилось на 74 процента.