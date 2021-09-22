Подросток пошел купаться на популярный пляж и бесследно исчез

Власти города Санта-Круз (США) разыскивают подростка, который бесследно исчез во время купания на популярном пляже. Об этом пишет CBS Bay Area.

Сообщается, что в понедельник, 21 сентября, 17-летний Кэш Эбрайт (Cash Ebright) пошел заниматься боди-серфингом на побережье океана, недалеко от популярного пляжа Лагуна Крик. По сообщениям очевидцев, в этом районе юношу видели в последний раз.

После того как подростка объявили пропавшим без вести, полиция города обыскала пляж и прилегающую к нему местность, однако не нашла никаких следов американца. Отмечается, что это самая недавняя поисково-спасательная операция, которая проводилась на побережье недалеко от Давенпорта — на прошлой неделе в этом районе также бесследно исчез еще один мужчина.

«Если к пляжу ведет крутой спуск, то велика вероятность сильных подводных течений во время прилива и отлива. Они могут вас затянуть глубоко под воду. Если поблизости нет спасателей, значит ваши шансы на выживание малы», — объяснил начальник оперативного отдела округа.

Также отмечалось, что на Лагуна-Крик стоят предупреждающие знаки, объясняющие именно это явление.

Ранее в августе россиянин пошел купаться в море во время шторма в Сочи и не смог самостоятельно выбраться обратно на пирс. На помощь к нему подбежали двое других мужчин и попытались вытянуть пострадавшего его из моря, однако мощная волна сбила с ног одного из спасателей и смыла его с причала.