В космосе обнаружили пожирающую звезду «черную вдову»

Китайские астрономы обнаружили новый пульсар в шаровом скоплении NGC 6712, который является «черной вдовой», то есть имеет звездного компаньона с чрезвычайно низкой массой, у которого вытягивает межзвездное вещество. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Радиопульсар PSR J1853-0842A (J1853) находится в богатом металлами шаровом скоплении NGC 6712 на расстоянии 22 500 световых лет от Земли. Этот объект имеет период вращения около 2,15 миллисекунды, то есть он относится к миллисекундным пульсарам. Предполагается, что такие небесные тела образуются в двойных системах, когда более массивный компонент превращается в нейтронную звезду и начинает пожирать вещество от своего компаньона, ускоряя свое вращение.

Класс экстремальных двойных пульсаров с полувырожденными звездами-компаньонами получил название «пульсаров-пауков». Эти космические объекты классифицируются либо как «черные вдовы», если масса звезды менее 0,1 массы Солнца, либо как «красноспинники», если звезда тяжелее. В данном случае спутник у J1853 имеет оценочную массу от 0,018 до 0,036 массы Солнца. Оборот происходит за 3,56 часа, при этом происходит затмение пульсара.

По расчетам, пульсар замедляет скорость вращения примерно на 0,00239 аттосекунды (10 в минус 18-й степени секунды) в секунду. Полученное значение темпа замедления вращения подтверждает принадлежность NGC 6712 к этому миллисекундному пульсару типа «черная вдова».