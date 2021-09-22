ФАС потребовала от «Яндекса» прекратить дискриминацию других сервисов в поиске

ФАС и «Яндекс» договорились уладить миром спор о дискриминации других сервисов в поиске

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от компании «Яндекс» устранения дискриминационных условий в поисковой системе, об этом рассказали в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости.

Представители ФАС и компании встретились в среду, 22 сентября, в Арбитражном суде Москвы. Они договорились, что смогут уладить миром спор, возникший после заявления «Яндекса», пытающегося оспорить возбуждение против компании антимонопольного дела. Ведомство хотело привлечь «Яндекс» к ответственности за дискриминацию других сервисов в поиске. «Яндексу» выдали предупреждение.

В ФАС добавили, что несмотря на прекращение спора, требования по устранению дискриминационных условий в поисковой системе должны быть соблюдены.

Ранее в ФАС России поступили жалобы на злоупотребление «Яндексом» доминирующим положением на рынке поиска. В числе заявителей ЦИАН, «Авито», «Дром», «2ГИС», IVI и другие. Они жаловались, что поисковая система на запросы юзеров выдает сервисы «Яндекса» в так называемых обогащенных ответах, которые еще называют «колдунщиками».