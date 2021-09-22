Спрогнозирована ситуация с ценами на гречку в России

Эксперты рассказали о причинах роста цен на гречку, несмотря на отсутствие признаков дефицита крупы. Об этом сообщают «Известия».

Одной из причин роста цен на крупу назвали засуху в регионах Поволжья и Урала. Об этом сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. В частности, в Башкирии это второй крупнейший регион в России по размеру площадей, традиционно засеваемых гречихой, — более 50 тыс. га, Оренбургской области — более 40 тыс. га.

По оценке НСА, объективных причин для дефицита гречки в стране нет. В пресс-службе ФАС также подчеркнули, что «ФАС России не усматривает признаков дефицита гречневой крупы».

По мнению замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирины Глазуновой, рост цен на гречку, наблюдающийся в последнее время, обусловлен краткосрочным сокращением предложения: прошлогодний урожай гречихи уже переработан, а новый только поступает на крупозаводы. Однако в ближайшие недели насыщенность рынка свежей гречкой возрастет и цены должны стабилизироваться.

Ранее Минсельхоз опроверг возможность дефицита гречки в России. «В текущем году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1 процента — до 975,9 тысячи гектаров», — успокоил представитель ведомства.