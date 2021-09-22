Стали известны подробности о состоянии вышедшего из комы Звягинцева

Раскрыты подробности о состоянии здоровья российского режиссера Андрея Звягинцева. Информацией в беседе с РЕН ТВ поделился Владимир Евтушенков, председатель совета директоров компании АФК «Система», финансирующей лечение кинематографиста.

«Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже», — сообщил бизнесмен. Где именно Звягинцев будет проходить реабилитацию, он не уточнил.

О том, что Звягинцева ввели в состояние искусственной комы, стало известно 16 сентября. Режиссер проходит реабилитацию от последствий коронавирусной инфекции с середины лета. По мнению источников, при самом положительном сценарии кинематографист сможет вернуться к творческой деятельности только в 2022 году.

В июле Звягинцев заразился коронавирусом, у него было обнаружено 90-процентное поражение легких. Тогда он был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Режиссер «Левиафана» переносил болезнь тяжело, поэтому находился в центре месяц, после чего его перевели в городскую больницу имени Давыдовского.