Бывшая жена Звягинцева рассказала о его состоянии

Бывшая жена российского режиссера Андрея Звягинцева Инна Мишукова рассказала о его состоянии. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Я общалась с его близкими друзьями. И, насколько мне известно, он лечится в Германии, и ему сейчас, наоборот, лучше, пошла положительная динамика», — отметила экс-супруга кинематографиста. Она пояснила, что улучшения в состоянии Звягинцева можно назвать минимальными.

Ранее в четверг ряд СМИ сообщил, что режиссера ввели в искусственную кому. Утверждалось, что его состояние резко ухудшилось. Позднее появились сообщения о том, что в искусственную кому его ввели давно, и уже собираются выводить, так как состояние пациента показало позитивную динамику.

13 сентября стало известно, что в середине лета Звягинцев заразился коронавирусом, из-за чего у него было поражено почти 90 процентов легких. Его госпитализировали в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Он тяжело переносил болезнь, поэтому провел в центре целый месяц, а затем был переведен в городскую больницу имени Давыдовского. Отмечалось, что сейчас он находится в Германии, где продолжает бороться с последствиями COVID-19.