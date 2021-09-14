Больной коронавирусом Звягинцев продолжит лечение в Германии

Режиссер Андрей Звягинцев проведет еще как минимум два месяца на реабилитации в Германии

Российский режиссер Андрей Звягинцев будет проходить лечение и реабилитацию от последствий коронавирусной инфекции в Германии. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Кинематографисту предстоит провести еще как минимум два месяца в больнице. По данным инсайдера, при самом положительном сценарии Звягинцев сможет вернуться к творческой деятельности только в следующем году.

«Сейчас у Андрея сильно поражены легкие, сколько по времени продлится лечение, пока неизвестно, но медики предупреждают, что речь идет не о днях и неделях, а о месяцах», — пояснил источник. Он подчеркнул, что жизни 57-летнего режиссера ничего не угрожает.

13 сентября стало известно, что в июле у Андрея Звягинцева было поражено почти 90 процентов легких. Отмечалось, что в том же месяце зараженного коронавирусом кинематографиста госпитализировали в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Он тяжело переносил болезнь, поэтому провел в центре целый месяц, а затем был переведен в городскую больницу имени Давыдовского.