Врач оценил опасность заболевания старшего внука Аллы Пугачевой

Хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов рассказал, чем потенциально опасен диагноз старшего внука певицы Аллы Пугачевой. Своей оценкой эксперт поделился в интервью «Пятому каналу».

«Нужно различать, единичный это полип или множественный. Если полипов более трех, то речь идет о полипозе желчного пузыря — это предраковое заболевание, связано с высоким риском развития онкологии», — заявил специалист. Он отметил, что одиночный полип не представляет опасности.

Врач также рассказал, что полипы в желчном пузыре, как правило, выявляются случайно во время УЗИ, так как пациенты обычно не чувствуют из-за них дискомфорта.

Монахов подчеркнул, что если Преснякову назначали диету, то речь, скорее всего, идет о так называемых псевдополипах. Их возможно вылечить без операции, если подобрать лекарства и правильное питание.

Ранее стало известно, что у российского музыканта и актера Никиты Преснякова обнаружили доброкачественные опухоли в желчном пузыре. Об этом старший внук звезды эстрады Аллы Пугачевой сообщил поклонникам в одной из последних публикаций в соцсетях.