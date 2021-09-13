У внука Пугачевой обнаружили опухоли в желчном пузыре

У российского музыканта и актера Никиты Преснякова обнаружили доброкачественные опухоли в желчном пузыре. Об этом он сообщил в комментариях под одним из своих постов в Instagram.

Подписчица предположила, что внук Аллы Пугачевой резко похудел из-за плотного графика. «Диета "стол номер 5" еще из-за полипов желчного пузыря», — ответил артист.

В публикации он пожаловался, что его часто называют бездельником, и рассказал, что в настоящее время у него много дел. Пресняков ежедневно тренируется для шоу «Ледниковый период», ведет стримы на Twitch и участвует в репетициях в Губернском театре. Кроме того, он монтирует клипы на заказ и доделывает свой альбом Multiverse.

В декабре 2020 года Пресняков показал квартиру, которую ему подарила бабушка. Элитные апартаменты находятся в центре Москвы. Музыкант переехал в квартиру после свадьбы с Аленой Красновой.

Никита Пресняков является сыном музыканта Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте — дочери Пугачевой от брака с литовским цирковым артистом Миколасом Орбакасом.