Внук Пугачевой женился

Внук эстрадной певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков женился. Новобрачный выложил фотографию со своей свадьбы в Instagram в четверг, 27 июля.
«Вот и настал этот счастливый день!!!!», — подписал он свой пост.
Пресняков заключил брак со студенткой Российской академии народного хозяйства и госслужбы Аленой Красновой.
«Никита говорит, что Алена на меня похожа. Мол, такая же юморная и общительная», — рассказала РЕН ТВ певица Елена Преснякова, вторая бабушка жениха.
Как сообщает телеканал, сын Кристины Орбакайте сделал предложение своей девушке 8 марта.