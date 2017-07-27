Внук Пугачевой женился

Внук эстрадной певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков женился. Новобрачный выложил фотографию со своей свадьбы в Instagram в четверг, 27 июля.

Вот и настал этот счастливый день!!!! ❤️ #свадьба #wedding #love #summer #лето #любовь #anrealwedding A post shared by Nikita Presnyakov (@npresnyakov) on Jul 27, 2017 at 5:08am PDT

«Вот и настал этот счастливый день!!!!», — подписал он свой пост.

Пресняков заключил брак со студенткой Российской академии народного хозяйства и госслужбы Аленой Красновой.

«Никита говорит, что Алена на меня похожа. Мол, такая же юморная и общительная», — рассказала РЕН ТВ певица Елена Преснякова, вторая бабушка жениха.

Как сообщает телеканал, сын Кристины Орбакайте сделал предложение своей девушке 8 марта.