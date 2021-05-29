Внук Пугачевой раскрыл подробности отношений с детьми певицы

Внук российской певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков рассказал, что бабушка скрывает от своих детей — Гарри и Лизы — факт родства с ним. Артист раскрыл подробности отношений в семье в эфире программы «Судьба человека». Запись передачи опубликована на YouTube-канале «Россия-1».

Пресняков пришел на интервью к телеведущему Борису Корчевникову. Во время разговора журналист поинтересовался, знают ли семилетние сын и дочь Пугачевой, что Пресняков приходится им племянником. По словам музыканта, детям артистки не рассказывают о степени родства с ним.

«Главное, чтобы они не услышали. От них пока это как-то скрывают, потому что, видимо, это странно. Я не знаю, но они офигенские», — отметил Пресняков. Дети Пугачевой обращаются к нему по имени.

В декабре 2020 года Пресняков показал квартиру, которую ему подарила бабушка. Элитные апартаменты находятся в центре Москвы. Музыкант переехал в квартиру после свадьбы с Аленой Красновой. Перед заселением супругов жилье отремонтировали в светлых тонах.

Никита Пресняков — сын музыканта Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте — дочери Пугачевой от брака с литовским цирковым артистом Миколасом Орбакасом.