Племянник Пугачевой переехал в новую квартиру из аварийного дома

Сын покойного брата певицы Аллы Пугачевой Владислав переехал в новую квартиру после того, как дом, в котором он проживал со своей семьей, был признан аварийным. Здание пострадало из-за строительных работ. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Родственник певицы проживал вместе с супругой Гузелью и дочерью Аллой в квартире в районе метро «Сокол». Однако вскоре после рождения ребенка пара была вынуждена переехать. По словам соседей, рядом с жилым домом велись строительные работы, из-за которых в здании появились трещины. В итоге всех жильцов расселили.

Племянник певицы переехал в новые апартаменты в столичном районе Ходынское Поле. Теперь в распоряжении его семьи находится квартира площадью 80 квадратных метров. Представители издания выяснили, что подобные объекты в доме стоят в среднем около 40 миллионов рублей.

В октябре 2020 года Пугачева отписала сыну племянника Евгению, который учится во втором классе, квартиру в столичном районе Строгино. Оказалось, что певица забрала мальчика у Владислава, когда тот начал употреблять наркотики и стал инвалидом. Вскоре воспитанием школьника занялась приемная семья — водителя Пугачевой.

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