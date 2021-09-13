У Звягинцева было поражено 90 процентов легких

Стало известно, что в июле у российского режиссера Андрея Звягинцева было поражено 90 процентов легких. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Уточняется, что в том же месяце зараженного коронавирусом кинематографиста госпитализировали в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Он тяжело переносил болезнь, поэтому провел в центре целый месяц, а затем был переведен в городскую больницу имени Давыдовского. Именно там у него диагностировали почти 90-процентное поражение легких.

В настоящее время Звягинцев проходит лечение в Германии. Там у него повторно взяли анализы на коронавирус, которые теперь показывают отрицательный результат. Несмотря на это, состояние режиссера по-прежнему оценивается как тяжелое.

Последний фильм Звягинцева «Нелюбовь» вышел в 2017 году и получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Для режиссера эта награда стала третьей на фестивале. В 2011 году он завоевал главный приз в категории «Особый взгляд» за ленту «Елена», а в 2014 году его картина «Левиафан» была удостоена премии «За лучший сценарий».