Режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому после заражения коронавирусом

Российского режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому. Об этом сообщает NEWS.ru в своем Telegram-канале.

Отмечается, что состояние кинематографиста, который с середины лета лечится от последствий коронавируса, резко ухудшилось. Других подробностей о его здоровье не приводится.

13 сентября стало известно, что в июле у Андрея Звягинцева диагностировали COVID-19 — вскоре у него было поражено 90 процентов легких. Утверждалось, что в настоящее время режиссер проходит лечение в Германии. Там у него повторно взяли анализы на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Несмотря на это, состояние кинематографиста оценивалось как тяжелое.

UPD: в беседе с телеканалом «Звезда» источник из окружения Звягинцева опроверг информацию о том, что состояние режиссера резко ухудшилось.