Переболевшего коронавирусом Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому

Врачи в Германии ввели в искусственную кому российского режиссера Андрея Звягинцева, переболевшего коронавирусом летом, сообщает NEWS.ru в своем Telegram-канале.
Кинематографист лечится от последствий COVID-19 с середины лета. Известно, что он будет проходить реабилитацию от последствий коронавируса в Германии. Он проведет в больнице как минимум два месяца.
Изначально сообщалось, что состояние режиссера резко ухудшилось. Однако позднее источник из окружения Звягинцева опроверг эту информацию.
Источники считают, что при самом положительном сценарии режиссер вернется к творческой деятельности только в следующем году.
Источник также опроверг слухи о том, что российский режиссер «балансирует на грани жизни и смерти». По его словам, жизни Звягинцева ничто не угрожает. Бывшая жена режиссера Инна Мишукова также заявила, что сейчас ему лучше, наблюдается положительная динамика, хотя и минимальная.
Заражение коронавирусом
По данным Telegram-канала Baza, в июле, когда Звягинцев заразился коронавирусом, у него было поражено 90 процентов легких.
Тогда его госпитализировали в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Режиссер переносил болезнь тяжело, поэтому находился в центре месяц, после чего его перевели в городскую больницу имени Давыдовского. Сейчас тесты на коронавирус у Андрея Звягинцева отрицательные, но легкие до сих пор сильно поражены.
Режиссер десятилетия
Андрей Звягинцев — обладатель множества наград в области кино. Его последний фильм «Нелюбовь» вышел в 2017 году и получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Это была третья награда кинематографиста на фестивале. В 2011-м он получил главный приз в категории «Особый взгляд» за ленту «Елена», а в 2014 году его картина «Левиафан» была удостоена премии «За лучший сценарий».
Кроме того, Звягинцев — двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь».
В прошлом году издание «Бюллетень кинопрокатчика» представило список главных российских режиссеров десятилетия, в котором Звягинцев удостоился первого места. Его назвали главным режиссером десятилетия благодаря его успеху на кинофестивалях, а также за счет широкого общественного резонанса, который вызывали его картины.