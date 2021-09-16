Переболевшего коронавирусом Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому

Врачи в Германии ввели в искусственную кому переболевшего COVID-19 режиссера Звягинцева

Врачи в Германии ввели в искусственную кому российского режиссера Андрея Звягинцева, переболевшего коронавирусом летом, сообщает NEWS.ru в своем Telegram-канале.

Кинематографист лечится от последствий COVID-19 с середины лета. Известно, что он будет проходить реабилитацию от последствий коронавируса в Германии. Он проведет в больнице как минимум два месяца.

Изначально сообщалось, что состояние режиссера резко ухудшилось. Однако позднее источник из окружения Звягинцева опроверг эту информацию.

Источники считают, что при самом положительном сценарии режиссер вернется к творческой деятельности только в следующем году.

Сейчас у Андрея сильно поражены легкие, сколько по времени продлится лечение, пока неизвестно, но медики предупреждают, что речь идет не о днях и неделях, а о месяцах Источник URA.RU О состоянии Звягинцева

Источник также опроверг слухи о том, что российский режиссер «балансирует на грани жизни и смерти». По его словам, жизни Звягинцева ничто не угрожает. Бывшая жена режиссера Инна Мишукова также заявила, что сейчас ему лучше, наблюдается положительная динамика, хотя и минимальная.

Заражение коронавирусом

По данным Telegram-канала Baza, в июле, когда Звягинцев заразился коронавирусом, у него было поражено 90 процентов легких.

90 процентов составляет поражение легких у Звягинцева

Тогда его госпитализировали в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Режиссер переносил болезнь тяжело, поэтому находился в центре месяц, после чего его перевели в городскую больницу имени Давыдовского. Сейчас тесты на коронавирус у Андрея Звягинцева отрицательные, но легкие до сих пор сильно поражены.

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Режиссер десятилетия

Андрей Звягинцев — обладатель множества наград в области кино. Его последний фильм «Нелюбовь» вышел в 2017 году и получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Это была третья награда кинематографиста на фестивале. В 2011-м он получил главный приз в категории «Особый взгляд» за ленту «Елена», а в 2014 году его картина «Левиафан» была удостоена премии «За лучший сценарий».

Кроме того, Звягинцев — двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь».

В прошлом году издание «Бюллетень кинопрокатчика» представило список главных российских режиссеров десятилетия, в котором Звягинцев удостоился первого места. Его назвали главным режиссером десятилетия благодаря его успеху на кинофестивалях, а также за счет широкого общественного резонанса, который вызывали его картины.