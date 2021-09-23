Звуки «жареного бекона» решили использовать для спасения континента

Сотрудники Австралийского института морских наук (AIMS) установили рядом с коралловым рифом в Индийском океане у северо-западного побережья континента подводные колонки для привлечения морских обитателей, сообщает ABC. Это может помочь росту коралловых рифов, играющих исключительно важную роль для экосистемы.

С помощью оборудования проигрываются звуки, которые издают сами рифы, — неуловимые для человеческого уха, но слышные малькам рыб. Сотрудник AIMS Марк Микан рассказал, что у рифов довольно шумно. «Это немного похоже на жареный бекон на сковороде», — пояснил он.

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Придуманное решение можно использовать для спасения континента, полагают исследователи. «Если наши коралловые рифы будут уничтожены, это конец нашей стране», — говорит ведущий исследователь Лайн Бэй. Ученые изучают риф Нингалу, внесенный в список всемирного наследия. Сотрудники австралийского института борются с изменением климата, которое может вызвать вымирание рифов. В AIMS отмечают, что кораллы в этом регионе быстро растут, но очень уязвимы.

Сотрудники института отмечают, что контроль выбросов углерода и состояния коралловых рифов имеет жизненно важное значение для всей планеты. Они уверены, что в будущем результаты их исследования и новые методы можно будет использовать по всему миру.

Летом власти Австралии отказались признавать опасность уничтожения Большого Барьерного рифа в Тихом океане и выступили против взятия крупнейшей коралловой экосистемы под усиленную охрану. В нагнетании обстановки вокруг экологической угрозы вымирания рифа заподозрили председателя ЮНЕСКО, который якобы выступает в интересах Китая, писал The Guardian.