Исследователи обнаружили смертельную опасность бороды, в ней было найдено больше микробов, чем на собаках, а также бактерии и насекомые, которые могут причинить вред человеку, передает The Sun.

Специалисты проверили с помощью сканера растительность на лице 18 мужчин и шесть на шее у 30 псов разных пород и выяснили, что даже у гончих уровень микробов ниже, чем у бородатых. У семи испытуемых человек были найдены опасные для здоровья паразиты.

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«Исследователи обнаружили значительно более высокую бактериальную нагрузку в образцах, взятых с мужской бороды, по сравнению с шерстью собак. На основании этих данных собак можно считать чистыми по сравнению с бородатыми мужчинами», — пояснил профессор Андреас Гутцайт из швейцарской клиники Хирсланден.

Кейт Флетт, основатель Фронта освобождения бороды, который продвигает растительность на лице, усомнился в результатах отчета. Он заявил, что не верит в негигиеничность бород самих по себе и предположил, что все эти неприятные микробы и бактерии также можно обнаружить на руках и волосах людей.

Ранее оргкомитет Шнобелевской премии объявил имена лауреатов 2021 года. Ее обладателями стали три исследователя из США, показавшие, что борода появилась у мужчин как средство защиты от ударов в лицо.

