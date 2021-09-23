Китай назвал безответственным создание оборонного альянса AUKUS во главе с США

Посол Китая в США Цинь Ган заявил об ускорении гонки вооружений из-за создания AUKUS

Создание трехстороннего оборонного альянса AUKUS Австралией, Великобританией и США подрывает региональную безопасность и является чрезвычайно безответственным шагом, заявил посол Китая в Вашингтоне Цинь Ган, пишет ТАСС.

Выступая на видеоконференции, организованной фондом Джорджа Буша-старшего и центром Джимми Картера, китайский политик подчеркнул, что появление нового военного альянса только ускорит гонку вооружений. По мнению Гана, создание AUKUS во главе с США подрывает стабильность в регионе, а также пренебрегает усилиями стран по нераспространению ядерных вооружений. «Это чрезвычайно безответственно», — подчеркнул он.

16 сентября США, Великобритания и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Коалиция получила название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора.

Страны НАТО заявили, что пересмотрят свою стратегию после создания AUKUS.