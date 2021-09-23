В России попросили миллиарды рублей на разработку процессоров лучше Nvidia

«Россети» представили проект стоимостью 12,87 миллиарда рублей по созданию программно-аппаратных комплексов (ПАК) для робототехнических систем охраны. В частности, госкомпания просит из бюджета 7,6 миллиарда рублей на разработку процессора, который по производительности и цене будет лучше, чем техника Tesla и Nvidia. Об этом со ссылкой на презентацию пишет «Коммерсантъ».

Документ представили на экспертном совете по использованию электроники при президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию. В нем сказано, что ПАК закажут у нескольких компаний, а инновационный процессор — ИИ-ускоритель «Нейро-Б» — разработает НТЦ «Модуль». В «Россетях» указали, что приведенные в проекте данные по расходам являются предварительными, так как детальная проработка продолжается.

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В «Модуле» рассчитывают, что их разработку задействуют в объектах критической инфраструктуры. Замгендиректора компании Алексей Мохнаткин объяснил, что ПАК можно будет использовать не только на различных охранных системах, но и в системах «умный город», «умный дом», в беспилотниках.

ПАК сможет распознавать лица, объекты и потенциальные угрозы, а также предсказывать инциденты. В 2030 году НТЦ собирается выпустить 817 тысяч процессоров и выручить за них около шести миллиардов рублей.

Проблемой для проекта стала жесткая критика, которой его подвергли на заседании. Его участники выразили сомнение в возможности достижения таких показателей. Тем не менее источник издания не исключил, что проект все же утвердят «по политическим мотивам». Так как в конце прошлого года Минпромторг отменил тендеры на процессоры, тем самым лишив их разработчиков господдержки, то теперь деньги им могут выдать через «Россети».

Ранее стало известно, что «Ростех» готов выделить более 27 миллиардов рублей на закупку автоматизированных рабочих мест (АРМ) в том числе на базе нового отечественного процессора на открытой архитектуре RISC-V. При этом эксперты усомнились, что такая разработка возможна технически, и указали на то, что процессоров общего назначения на RISC-V в принципе нет на массовом рынке.