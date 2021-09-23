ИИ применили для пограничного контроля

Начавшееся в августе 2020 года применение на пограничном контроле в Греции алгоритма искусственного интеллекта (ИИ) Evа почти в два раза повысило эффективность тестирования на коронавирус. Статья, в которой описывается алгоритм и результаты его работы, опубликована в журнале Nature.

Для того, чтобы выявлять среди прибывающих туристов зараженных, летом 2020 года греческие власти стали использовать алгоритм ИИ под названием Eva, который определяет, кого из прибывающих пассажиров стоит тестировать на наличие коронавируса. Алгоритм глубокого обучения с подкреплением использует для анализа собранные у прибывающих в страну данные — страну, регион, возраст и пол — и результаты предыдущих тестирований для того, чтобы определить группы, среди которых наиболее часто встречаются зараженные COVID-19. На основании этих оценок Eva определяет подмножество туристов для прохождения ПЦР-тестирования. Чтобы избежать «белых пятен», алгоритм отводит некоторое количество тестов для представителей групп, информация о которых ограничена, что позволяет улучшить процесс обучения.

Использование Eva позволило греческим пограничникам на 85 процентов чаще выявлять туристов с бессимптомным протеканием коронавирусной инфекции по сравнению со способом, при котором тестирование назначается случайно, и на 25-45 процентов чаще по сравнению со способом, при котором использовались эпидемиологические данные. Кроме того, оценки EVA распространенности инфекции использовались греческими властями для определения «серых» групп стран, от граждан которых для въезда требовался отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. По оценкам разработавших Eva исследователей из США и Греции, это дополнительно предотвратило въезд 6,7 процента инфицированных туристов